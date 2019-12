Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Rrahmani per specifica richiesta del Verona che ritiene inamovibile il difensore kosovaro in questo momento, non deve indebolire la struttura di Ivan Juric alle prese con la corsa salvezza. L’operazione è nata come tandem Amrabat-Rrahmani e così viene portata avanti (con tutte le difficoltà annesse), ma se dovessero emergere difficoltà troppo aspre non è escluso che vengano chiuse separatamente. Su Rrahmani ormai si viaggia abbastanza sereni. Gli accordi tra giocatore (che firmerà un quinquennale), Napoli e Verona ci sono"