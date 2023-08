Siamo già a una delle giornate più importanti della stagione per il Napoli: oggi la squadra di Garcia saprà chi dovrà affrontare nei gironi di Champions League, viatico fondamentale per la prima parte dell'annata. Nei sorteggi di Montecarlo, vietati gli scontri diretti tra squadre della stessa nazione e nell'urna gli azzurri sono inseriti in prima fascia. Ecco quindi i papabili accoppiamenti:



SECONDA FASCIA: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e Arsenal



TERZA FASCIA: Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Copenaghen, Braga, PSV Eindhoven, Salisburgo



QUARTA FASCIA: Newcastle, Lens, Union Berlino, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys, Anversa