Non sono bastati la stima reciproca e il programma sportivo che poteva svilupparsi a sua immagine e somiglianza per convincerea interrompere l’anno sabbatico.Ma non solo, l’ex tecnico di Juve e Inter preferirebbe iniziare una nuovo avventura dall’estete e non da subentrato.e nella giornata di ieri ha dovuto convivere con la conoscenza della trattativa tra il suo club e Antonio Conte. Il pericolo per l’ex Roma non è rientrato perché oraIl tecnico spagnolo, nonostante l’esperienza negativa al Wolverhampton, attende ancora una chiamata dalla Premier League, ma apprezzerebbe decisamente tanto anche una eventuale sfida con il Napoli. Ecco perché le prossime ore si prospettano calde per il futuro della guida tecnica tra nuove idee per la panchina e una