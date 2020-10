Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 7, 2020

Nuovi tamponi per il, che comunica, attraverso i propri canali ufficiali, gli esiti della giornata di oggi,"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislavche non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera". In attesa, quindi, di conoscere il risultato di quello del centrocampista slovacco, non ci sono nuovi casi per quanto riguarda la Prima Squadra.