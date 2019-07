Lo stadio di Edimburgo, dove si giocherà il match tra Napoli e Liverpool, sarà tutto esaurito. La società partenopea, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato la notizia: si giocherà a Murrayfield Stadium (67.000 posti in totale). Un'amichevole di prestigio per la squadra di Carlo Ancelotti, che sfiderà i campioni d'Europa in carica.