Il Mattino scrive della situazione per rinnovi in casa Napoli: "Mertens la prossima estate potrebbe scegliere la Cina mentre Callejon è pronto a firmare a vita. Ma c’è praticamente la fumata bianca per il rinnovo di Zielinski, dopo la missione napoletana dei manager del polacco la scorsa settimana. Intesa raggiunta con De Laurentiis per il prolungamento del contratto fino al 2023. Probabilmente non è stata inserita alcuna clausola rescissoria. Mancano solo i dettagli legali per l’annuncio ma non ci sono intoppi per la firma"