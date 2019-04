Come si apprende da Il Mattino, vicino il rinnovo tra Josè Callejon ed il Napoli: "È una gioia vederlo nel bus che riporta il Napoli a casa al telefono con le sue figlie, napoletane più di lui: sono loro che spingono per restare ancora qui, sono loro che vogliono che il papà firmi a vita per il club azzurro. L’appuntamento è da tempo rinviato: De Laurentiis voleva, probabilmente, attendere per capire se questo giovanotto di 32 anni avesse ancora la voglia e le motivazioni per andare avanti. Merita la riconferma e per questo Quilon, il suo agente, lo stesso di Benitez, sarà a Roma prima di Pasqua. Per definire tutto. D’altronde, José ha dato carta bianca al Napoli: vuole restare perché per Ancelotti nel progetto serve anche la sua esperienza"