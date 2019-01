Arkadiusz Milik ha un contratto con il Napoli in scadenza 2021 e il ds Giuntoli vuole blindarlo per altri tre anni. I contatti, riferisce Il Mattino, andranno avanti nelle prossime settimane con la fumata bianca che dovrebbe arrivare comunque nei primi mesi del 2019 o al massimo prima della fine della stagione in corso: un nuovo contratto a Milik che non prevede clausola rescissoria. Anche per Zielinski De Laurentiis sta giungendo alla stessa conclusione.