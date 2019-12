Jeremie Boga è finito definitivamente sul taccuino di Giuntoli. Il Napoli punta all’esterno del Sassuolo, che si sta mettendo fortemente in mostra in questo avvio di stagione.



Arriva la conferma anche da parte di Nicolò Schira, giornalista de’ La Gazzetta dello Sport. Infatti, secondo quanto riportato dallo stesso, il Napoli starebbe intensificando il pressing sul giocatore. Boga rappresenta la prima scelta per la fascia per l’estate. Proposto un quinquennale da 1,5 milioni più bonus netti a stagione.