Napoli-Udinese chiude il mercoledì della sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale, con calcio d'inizio al Diego Armando Maradona a partire dalle 20.45. Rudi Garcia è in crisi nera in campionato e rischia il posto per questo ritrovare una vittoria che manca da tre gare e soprattutto ritrovare i gol di Osimhen e Kvaratskhelia diventa già fondamentale. Ancora a secco di vittorie, anche Andrea Sottil è chiamato all'impresa per sollevarsi dai bassifondi dela classifica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - NApoli-Udinese, calcio d'inizio alle 20.45 di martedì 26 settembre al Maradona di Fuorgirotta sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.