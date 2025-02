Napoli-Udinese, il 'giallo' dello scarpino di Lucca

Getty Images

, valida per la giornata 24 di questa Serie A: dopo un contrasto con Juan Jesus al minuto 53, la punta classe 2000 è rimasta a terra, lamentando la rottura dello scarpino di gioco e chiedendone la sostituzione.- Reazione immediata di magazzinieri ma non solo:- in panchina contro i partenopei, subentrato poi al minuto 81 -per l'attaccante ex Ajax e Pisa tra le altre.

- Nonostante l'intervento di staff e, come detto, anche dei giocatori,per non lasciare i compagni in 10 uomini sul campo della capolista; riuscendo finalmente a cambiarla solo dieci minuti più tardi (al 62'). Lo stesso Lucca era stato ammonito nel corso del 54esimo minuto di gioco per un fallo su Di Lorenzo (nulla a che vedere con la dinamica appena descritta).