(calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale della, in campo per la 36esima e terzultima giornata di campionato. I padroni di casa sono quarti in classifica e in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, mentre gli ospiti hanno praticamente già in tasca la salvezza., Lozano viene preferito a Politano dall'inizio. Dall'altra parte Gotti sceglie Makengo al posto dell'infortunato Arslan. Arbitra Calvarese.Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.Udinese: Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.