L'Udinese sta provando a chiudere per il portiere Nicolas del Verona: ieri contatti tra i due club per mandare avanti l'operazione. Non tramonta l'idea di uno scambio con la Fiorentina tra De Paul e Saponara che interessa pure al Parma, sulle tracce di Grassi (Napoli, Tonelli piace al Bologna) così come la Spal. Per la difesa si tratta sempre Zapata (Milan) e c'è nel mirino Ciciretti (Napoli), che piace pure al Genoa.



Il Frosinone sta chiudendo per Vloet del Nac Breda: il trequartista olandese è in arrivo in Italia nelle prossime ore per visite e firma. L'obiettivo primario adesso è trovare un terzino: il primo nome è Rispoli (Palermo), piace anche Zampano (Pescara). Poi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhi su Scuffet e Hallfredsson dell’Udinese.