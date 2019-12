Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno svoltosi a Castelvolturno agli ordini di Carlo Ancelotti. Una sessione che ha portato nuovi problemi per la formazione azzurra perché si è fermato Kalidou Koulibaly per un problema alla spalla ed è in dubbio per la sfida di sabato contro l'Udinese.



Ecco il report completo:

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Prima fase dedicata a riscaldamento ed esercizi tecnico tattici. A seguire partita a campo ridotto. Chiusura con situazioni di gioco cross e tiro.



Koulibaly ha lavorato a parte in seguito ad un trauma contusivo alla spalla sinistra rimediato nell'allenamento mattutino. Le sue condizioni verranno valutate domani.



Milik prosegue a lavorare parte col gruppo e parte differenziato.

Ancora allenamento personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli.