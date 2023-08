Mancava solo l'annuncio, ma l'accordo c'era già da un po' di settimane, Giuseppe Ambrosino va in prestito al Catanzaro. Il giovane talento classe 2003, centravanti del Napoli, si prepara per vivere la sua seconda stagione in Serie B, dopo le esperienze tra Como e Cittadella lo scorso anno. Per lui una prima parte di preparazione con il Napoli a Dimaro, ora è tempo di iniziare e lavorare con il Catanzaro, dove vi resterà per la stagione 2023/24.