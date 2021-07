Il Napoli annuncia il ritorno di Nicolò Frustalupi in azzurro. Ex storico vice di Walter Mazzarri, inizierà la sua seconda esperienza come allenatore. Lo scorso anno, infatti, ha guidato la Pistoiese per dodici giornate.



Ora c'è il ritorno alle origini, dato che dal 2009 al 2013 ha vissuto l'esperienza azzurra al fianco di Mazzarri. Il Napoli lo ha annunciato, Frustalupi sarà il nuovo allenatore della Primavera per la stagione 2021/22. Il ritiro inizierà oggi, alle 14 la partenza direzione Castel di Sangro.