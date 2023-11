Altra batosta in casa Napoli. Dopo l'infortunio di Mario Rui, ecco che Walter Mazzarri perde un altro terzino sinistro. Questa volta si tratta di Mathias Olivera, che ieri è uscito al minuto 39 nel corso dela sfida contro l'Atalanta. Torsione innaturale del ginocchio durante un cambio di direzione, mani al volto ed è stato trasportato via in barella. Il calciatore ha seguito il secondo tempo dei compagni dalla panchina rientrando con le stampelle.



IL COMUNICATO - Arriva il comunicato ufficiale da parte della SSC Napoli: "Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro".



TEMPI DI RECUPERO - Scongiurato il peggio, ovvero la rottura del legamento crociato, Olivera dovrà comunque restare fuori per un po'. I primi tempi di recupero stimati sono di circa 2 mesi. Il Napoli punta a ritrovare il terzino uruguaiano per la fine di gennaio, quando gli azzurri saranno impegnati in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.