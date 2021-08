Il Napoli aveva bisogno di un innesto a centrocampo. Così è stato, André Zambo Anguissa ieri ha sostenuto le visite mediche e presto sarà ufficializzato come nuovo calciatore azzurro.



Ecco che il Napoli può liberare un centrocampista. Si tratta di Luca Palmiero che ritorna in prestito al Cosenza, dove ha già giocato in rossoblù dal 2017 al 2019. È arrivata anche l'ufficialità, tramite il comunicato dello stesso club calabrese: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Palmiero, proveniente dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Il centrocampista, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 1 maggio 1996, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Per lui si tratta di un gradito ritorno in rossoblù. Nelle fila dei lupi infatti ha già collezionato 68 presenze e 1 gol tra il 2017 e il 2019, annate coincise con la promozione in B e una tranquilla permanenza nella serie cadetta. Palmiero è ora pronto a indossare nuovamente la maglia del Cosenza!".