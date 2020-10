| Elmas e Zielinski negativi al Covid-19!



Arrivano buone notizie dopo gli ultimi tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori delin vista del Benevento. Come riportato dal club su Twitter,. La notizia arriva alla vigilia della partita contro il Benevento, per cui però non riusciranno a recuperare: i due erano risultati positivi al Covid oltre 20 giorni fa. Gattuso conta di recuperarli per i prossimi impegni, anche se i tempi esatti per il rientro non sono al momento prevedibili.. Dopo ci sarà il Milan.​