Alex Meret verrà operato domattina alla clinica Pineta Grande per ridurre la frattura composta dell’ulna sinistra. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 luglio 2018

Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 luglio 2018

, per Meret c'è comunque l'intervento chirurgico: come comunicato dal Napoli,L'avventura alinizia nel peggiore dei modi per, vittima subito di un infortunio: come comunicato dal club azzurro infatti, il portiere ha rimediato una. Nelle prossime ore Meret sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per stabilire l'entità del problema: qualora si trattasse di frattura composta il ritorno all'attività potrebbe avvenire in un mese e mezzo circa,