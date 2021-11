Terribile tegola sul Napoli, dopo il ko in casa dell'Inter, prima sconfitta stagionale per gli uomini di Luciano Spalletti. Victor Osimhen, in seguito a uno scontro di gioco con Milan Skriniar, ha riportato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro, come comunicato dalla stessa società partenopea sui propri profili social.



IL COMUNICATO: FUORI UN MESE, MILAN A RISCHIO - Ecco il comunicato ufficiale: "Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano. Il nigeriano era stato costretto a uscire al 56' della sfida di San Siro e ora starà fuori per un mese circa: esattamente tra 30 giorni, il 19 dicembre, è in programma l'altra sfida di San Siro, contro il Milan capolista a pari del Napoli, che rischia di perderlo a lungo, visto che poi a gennaio andrà in Coppa d'Africa.