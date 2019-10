@GhoulamFaouzi non prenderà parte al ritiro con la squadra a causa di un risentimento muscolare riscontrato al termine dell’allenamento di questa mattina. Il calciatore nel pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica. pic.twitter.com/xkX9sjfgOp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2019

Continua l'emergenza in difesa per ile si aggrava ancora di più perché oltre ai già non convocati Manolas, Malcuit e Hysaj, Carlo Ancelotti perde per infortunio anche. Il terzino, lasciato fuori per scelta tecnica nelle ultime uscite, era uno dei candidati per scendere in campo da titolare,Il Napoli ha ufficializzato che sarà escluso dalla lista e non prenderà parte neanche al ritiro della squadra pre-gara contro l'Atalanta dopo aver effettuato nel pomeriggio gli esami strumentali di rito.Faouzi Ghoulam non prenderà parte al ritiro con la squadra a causa di un risentimento muscolare riscontrato al termine dell’allenamento di questa mattina. Il calciatore nel pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica.