Giacomo Raspadori in azzurro fino al 2028.



#ForzaNapoliSempre https://t.co/prvhTiFpcN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 1, 2023

Ilblinda uno dei suoi gioiellini. Si tratta diche era arrivato in Azzurro dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto e quasi un mese dopo il riscatto ufficiale per 25 milioni di euro ha anche rinnovato il suo contratto con gli azzurri.- La nuova durata è con scadenza- La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028.