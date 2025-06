Napoli, ufficiale: il Cagliari ha riscattato Caprile

Getty Images

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è diventata anche ufficiale. Ilha scelto di trattenere in Sardegna il portiere, arrivato a gennaio in rossoblu in prestito con diritto di riscatto dal. Il club partenopeo ha ufficializzato oggi che il club del presidente Giulini ha scelto di esercitare il diritto di riscatto del cartellino di Caprile versando nelle casse del club di De Laurentiis gli 8 milioni di euro previsti dagli accordi.Questo il comunicato pubblicato dal Napoli attraverso il proprio sito web e i propri canali social: "La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile. A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva".

Caprile lo scorso gennaio scelse di non rimanere in una squadra potenzialmente da scudetto per fare il secondo di Meret preferendo andare a giocare con continuità.Il Cagliari è stata la scelta migliore e il suo talento è emerso come uno dei più importanti del campionato.Su di lui ha messo gli occhi l'Atalanta, ma solo nel caso in cui si completasse la cessione di Carnesecchi su cui c'è vivo l'interesse della Roma.