Jens-Lys Michel Cajuste è un giocatore azzurro!



#ForzaNapoliSemprehttps://t.co/Y5WMLxQ3Gy — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 10, 2023

"La SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel": con queste parole la società del presidente De Laurentiis annuncia l'arrivo del nuovo centrocampista svedese da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Cajuste arriva all'ombra del Vesuvio perNella scorsa stagione il centrocampista ha totalizzato quattro gol e un assist in 33 presenze tra campionato e Coppa di Francia, il Reims l'aveva preso a gennaio 2022 dal Midtjylland per 10 milioni di euro. Cajuste può fare sia il vice Anguissa che interpretare uno degli interni in un eventuale centrocampo a due.