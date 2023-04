Rinnovato il contratto di Juan Jesus.



Ilvola e la dirigenza continua l'opera di conferma e rinnovo dei protagonisti di questa grande stagione. L'ultimo è: il difensore e il club azzurro proseguiranno infattiL'annuncio del rinnovo dell'ex Roma è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del Napoli. Il brasiliano prolunga fino al 2025. Ecco il comunicato ufficiale:"La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027".Accolto sotto al Vesuvio con scetticismo ma voluto fortemente da, Juan Jesus si è dimostrato un difensore ormaiquando è stato chiamato in causa in momenti anche complicati della stagione. Prima ha sostituito, nella passata stagione quando l'ex Chelsea era in Coppa d'Africa, poi si è dimostrato la riserva perfetta perOra l'avventura per lui a Napoli continua.