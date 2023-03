Prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027!



https://t.co/vKfMQNKzwE pic.twitter.com/mqQQOXKa3v — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 15, 2023

Il Napoli ha blindato. Il club ha comunicato il rinnovo del centrocampista azzurro con una nota ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028".- Quest'anno Lobotka è uno dei punti fermi del Napoli di Spalletti che corre sempre più spedito verso lo scudetto:tranne tre nelle quali è subentrato, ma non c'è mai stata una partita in cui non è sceso in campo.