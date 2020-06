Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020

Ile Driesancora insieme. Lo ha ufficializzato, come di consueto, il presidente dei partenopei, Aurelio, con un tweet sul proprio profilo: "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!". Seguito a lungo dall'Inter, corteggiato dai club di Premier League, il belga ha deciso di restare a Napoli: altri due anni di contratto per il 14 azzurro, miglior marcatore di sempre della storia del club partenopeo.Ufficialità arrivata dopo il gol decisivo in semifinale proprio contro l'Inter e poche ore prima della finale dicontro la. Sereno, decisivo e convinto: Driesè pronto a scendere in campo ancora più tranquillo, dopo aver reso pubblico il proprio futuro. .Questo il messaggio di Mertens sempre su Twitter: "​Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato, mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche, mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la nostra casa. L'unica maniera di ripagare tanto amore era di indossare la maglia azzurra e fare gol. Tanti gol. Una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che non amano Napoli, perché non la vedono come la vedo io. E' un amore che durerà tutta la vita. Darò per te tutto me stesso fino all'ultimo giorno, per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città come goleador di tutti i tempi. Io, goleador, chi lo avrebbe mai detto? Ma non è finita qui, perché la storia continua".