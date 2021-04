| Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli https://t.co/oIt5CAtAXj



Una settimana fa spuntava l'indiscrezione raccolta da Calciomercato.com riguardoOra c'è anche l'annuncio della SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito:, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza,Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che ancora una volta si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative. Una linea celebrativa della squadra, creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l'estro creativo di Marcelo Burlon. Catalizzatore e connettore dalla forza esplosiva, Burlon porta la sua energia multiculturale e reinterpreta il suo messaggio visivo più iconico per questa partnership d'eccezione, una dedica d'amore a Napoli: la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi.Sarà quello il momento di reveal della collezione nella sua interezza, composta dai kit di calcio,palloni, zaini, e abbigliamento streetwear, disponibili online nei maggiori e-commerce internazionali.