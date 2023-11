Altro infortunio per il Napoli. Ma questa volta la squadra allenata da Walter Mazzarri non c'entra. Con un comunicato ufficiale, infatti, il club azzurro ha confermato che oggi il suo presidente Aurelio De Laurentiis è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al menisco del ginocchio.



IL COMUNICATO - Aurelio De Laurentiis è stato sottoposto oggi, presso la clinica Villa Stuart di Roma, a un intervento al menisco mediale del ginocchio destro. De Laurentiis è arrivato in clinica alle 16 ed è stato dimesso alle 20. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Pierpaolo Mariani.