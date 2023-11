Non è l'avvio di stagione che immaginava di vivere Jesper Lindstrom. L'ex Eintracht non ha trovato spazio con Garcia e adesso arriva anche lo stop, non potrà essere a disposizione del neotecnico Walter Mazzarri.



L'INFORTUNIO - La SSC Napoli con un comunicato sul sito ufficiale evidenzia le condizioni, l'infortunio di Lindstrom: "Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina".



TEMPI DI RECUPERO - Lindstrom dovrà quindi restare fuori per 10-15 giorni. Salterà sicuramente le gare di campionato contro Atalanta e Inter e quella di Champions contro il Real Madrid. Dovrebbe rientrare in occasione di Juventus-Napoli del prossimo 8 dicembre.