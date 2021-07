Vittoria per 3-0 da parte del Napoli contro il Bayern Monaco nel primo test internazionale. Protagonista Adam Ounas, che è entrato al 63' e dopo sei minuti di gioco ha messo a segno il primo dei due assist per la doppietta di Osimhen. La gara dell'algerino non è durata tantissimo perché dopo 17' è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio. Ecco il comunicato da parte del club riguardo le sue condizioni:



"Adam Ounas, uscito nel finale dell'amichevole Bayern Monaco-Napoli per infortunio, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra".