AFP via Getty Images

Napoli, UFFICIALE: infortunio per Spinazzola, salta l'Udinese

33 minuti fa



La notizia era già nell'aria per via delle indiscrezioni a riguardo emerse nelle scorse ore, adesso è anche ufficiale: l'esterno Leonardo Spinazzola non sarà presente questa sera allo Stadio Maradona per l'impegno che attende il Napoli contro l'Udinese, a causa di un problema fisico.



Si legge infatti nel comunicato ufficiale su Spinazzola apparso sui canali di comunicazione del Napoli: "Leonardo Spinazzola non prenderà parte al match di questa sera contro l'Udinese. Nel corso dell'allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro".