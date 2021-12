In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/ctOjlrSKWH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

La notizia era già stata in parte anticipata dal Napoli nel corso della mattinata, ma l'esito dubbio del tampone antigenico a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne, si è trasformato nella certazza della positività al Covid 19 dell'attaccante con l'esito del tampone molecolare successivo. Proprio in seguito al risultato del capitano, anche il resto della squadra è stata sottoposta a tampone molecolare per verificare la presenza di altri eventuali positività.