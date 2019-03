Fabian Ruiz non prende parte alla sfida tra Napoli e Udinese, di seguito il comunicato del club azzurro sulle condizioni del centrocampista spagnolo: "Fabian Ruiz salterà Napoli-Udinese. Il centrocampista azzurro, che ieri non si era allenato perchè colpito da attacco influenzale, ha ancora la febbre e non sarà del match di oggi al San Paolo".