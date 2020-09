Tegola per il Napoli, c'è lesione per Lorenzo Insigne. Il sito ufficiale dei partenopei ha dato aggiornamenti ufficiali in merito alle condizioni dell'attaccante, uscito malconcio durante il primo tempo della sfida vinta contro il Genoa e destinato a stare fermo almeno 15 giorni, saltando sicuramente il match di domenica contro la Juve.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato: "Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro".