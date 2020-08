Giornata di esami per Lorenzo Insigne, uscito infortunato dalla sfida di sabato sera contro la Lazio. Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha fornito aggiornamenti: "Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno".



SABATO LA CHAMPIONS - Brutte notizie, dunque, in vista del delicato impegno di sabato sera al Camp Nou, dove il Napoli sarà ospite del Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (andata: 1-1).