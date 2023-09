Era nell'aria già da inizio luglio, ma solo negli ultimi giorni c'è stata l'accelerata per la cessione di Hirving Lozano. Il messicano fa ritorno in Olanda, al PSV Eindhoven che ha versato nelle casse azzurre 12,5 milioni di euro. Arrivo e visite mediche questa mattina, operazione chiusa praticamente sul gong. Ecco il comunicato anche del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Hirving Rodrigo Lozano Bahena al PSV Eindhoven". L'attaccante messicano era fuori dal progetto tecnico di Rudi Garcia e da quello societario di Aurelio De Laurentiis, complice un contratto in scadenza nell'estate 2024 ed un ingaggio piuttosto oneroso da 4,5 milioni netti a stagione.