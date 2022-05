Lo scorso 3 febbraio Hirving Lozano si infortunava durante l'impegno con la Nazionale messicana. Spalla destra lussata e un mese di stop, con la fase calda della stagione saltata.



In questo finale di campionato Spalletti gli ha concesso maggior spazio a discapito di Politano. La sua annata però si conclude con una giornata di anticipo. Ecco il comunicato della SSC Napoli: "Lozano è rientrato anticipatamente in Messico in quanto mei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio".