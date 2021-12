La gara di ieri per il Napoli non è stata affatto positiva. Non solo il pareggio ottenuto nei minuti finali da parte del Sassuolo, ma anche gli infortuni di tre uomini di Spalletti, Koulibaly, Fabián Ruiz e Insigne. Ecco il comunicato in seguito agli esami effettuati oggi a tutti e tre:



LE CONDIZIONI - Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Fabian presenta una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Contrattura del soleo sinistro per Insigne. I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie.



TEMPI DI RECUPERO - ​Fabián Ruiz e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato, il delicato match di alta classifica contro l'Atalanta. Per Koulibaly la situazione, invece, è più delicata. Per il difensore senegalese il 2021 finisce qui, il recupero fisico è previsto tra un mese. Il problema in casa Napoli è che il giocatore dovrà prendere parte alla Coppa d'Africa e di conseguenza lo stop sarà quasi di due mesi.