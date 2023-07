Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 12, 2023

Ilha un nuovo direttore sportivo: si tratta di. L'annuncio a sorpresa lo ha dato il presidentesui social: "Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis".- Ufficiale la nomina di Meluso, attaccante tra gli anni Ottanta e Novanta tra le altre di Lazio, Cremonese, Salernitana, Foggia e Messina, per poi lanciarsi nell'attività di dirigente. Partito come direttore sportivo di Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana, nel 2011 ha assunto la carica di responsabile del settore tecnico delper poi passare alnel 2014 come direttore sportivo. Dal 2016 ricopre lo stesso ruolo aldove contribuisce al doppio salto di categoria dalla Serie C alla Serie A e resta fino al 2020, quando approda alloneopromosso in A. Ci resta un anno e a maggio 2021, dopo aver contribuito al raggiungimento della salvezza, rescinde il contratto con i liguri.- La nomina di Meluso pone dunque fine alla ricerca del nuovo ds del Napoli, chiudendo di fatto la strada alle altre candidature avanzate dopo l'addio di. Su tutte quelle di, ex Milan che nelle scorse ore aveva incontrato i legali di De Laurentiis.