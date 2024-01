Napoli, UFFICIALE Ngonge dal Verona: cifre e dettagli

Benvenuto Cyril ! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 19, 2024 È stato speciale vederti indossare i nostri colori: in bocca al lupo Cirillo! pic.twitter.com/o6OBUGnj5N — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 19, 2024

Dopo Mazzocchi dalla Salernitana e Traoré in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, ilpiazza il terzo colpo del mercato invernale: arriva ufficialmente dal Verona per una cifra diil belga classe 2000, 6 reti e 2 assist in stagione. Il giocatore ha svolto ieri le visite mediche nella giornata di ieri e, in programma contro la vincente del match tra Inter e Lazio.Di seguito riportiamo il comunicato della società del presidente De Laurentiis: "La SSC Napoli ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Cyril Ngonge dal Verona".Il neo attaccante azzurro avrà il numero di maglia 26.