Come si legge sul profilo Twitter del Napoli, "Alex Meret è stato operato oggi alla Clinica Pineta Grande per la riduzione della frattura dell’ulna sinistra. Gli è stata applicata una piccola placca per dare una stabilità primaria che favorisca la corretta guarigione e riduca i tempi di immobilizzazione. Tra circa 4 settimane, il calciatore si sottoporrà ad un controllo per stabilire i corretti tempi di guarigione". Il portiere salterà dunque almeno la prima giornata di campionato. Per lui è previsto uno stop di circa 45 giorni.