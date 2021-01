Il 2021 per il Napoli e Victor Osimhen non si aperto nel migliore dei modi. L'attaccante nigeriano il 31 dicembre si è sottoposto al tampone e il 1 gennaio il risultato ha dato esito positivo al Coronavirus. Lunedì Osimhen aveva effettuato un secondo tampone dopo undici giorni, ma l'esito è stato ancora positivo.



Questa mattina nuovo test ed ecco il comunicato della SSC Napoli:

Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni.