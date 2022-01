Victor è negativo al Covid-19 @victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore!



Buone, anzi ottime notizie per ile per: Victorè risultato positivo al Covid-19. Ora, l'attaccante partenopeo, che era in isolamento in, potrà ritornare in Italia e mettersi a diposizione del mister per le prossime partite. Non parteciperà infatti alla Coppa d'Africa con la sua nazionale.Ad annunciarlo è stata la società sul suo account