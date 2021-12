Victor Osimhen non prenderà parte alla Coppa d'Africa. Ha dell'incredibile quanto accaduto nell'ultimo periodo all'attaccante del Napoli che prima era stato inserito nell'elenco dei convocati della sua Nigeria nonostante l'infortunio, successivamente ha contratto il Covid-19, per poi essere rimosso per la competizione che inizierà tra pochi giorni.



La positività di ieri ha fatto la differenza. Osimhen ha comunicato al ct della Nigeria di voler rinunciare alla Coppa d'Africa. Una decisione per salvaguardare la salute e per evitare qualsiasi tipo di attrito e possibili conseguenze legali tra Napoli e Federazione nigeriana. Appresa la scelta, è stato convocato Henry Onyekuru, attaccante dell'Olympiacos. Osimhen attualmente si trova a Lagos e quando sarà negativo tornerà a Napoli per sottoporsi alla visita del Prof. Tartaro che ne valuterà il recupero fisico. In caso di ok medico potrà regolarmente scendere in campo con il Napoli in quanto non convocato dalla Nazionale nigeriana.