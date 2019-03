Il portiere del Napoli David Ospina è stato dimesso dall'ospedale in seguito al brutto scontro con l'attaccante dell'Udinese Ignacio Pussetto, che lo ha costretto a lasciare il campo al 45' del match contro l'Udinese, dopo essere crollato a terra.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito dei partenopei: "David Ospina è stato dimesso questo pomeriggio dalla Clinica Pineta Grande dove era stato ricoverato ieri sera per una serie di accertamenti e visite specialistiche. Tutti gli esami risultano negativi. Le visite hanno escluso qualunque problema. La diagnosi è di crisi vagale risoltasi nel giro di poche ore. Al calciatore sono stati consigliati alcuni giorni di riposo e non risponderà alla convocazione della propria Nazionale." APERTA INCHIESTA SU GESTIONE INFORTUNIO - Nel frattempo l'ASL Napoli 1 ha aperto una inchiesta sulle modalità di gestione dell'infortunio, dato che non sarebbe stata rispettata parzialmente la procedura di emergenza: "Quando si sono manifestazioni sportive o di altro tipo al San Paolo l'organizzazione ci chiede un preventivo parere alla centrale operativa sul rischio sanitario. E fin qui tutto è avvenuto secondo regola. Anche nel caso di un trasporto in ospedale il consulto con noi è indispensabile per valutare, in base al tipo di trauma o malore, quale sia l'ospedale più attrezzato. Solo noi, inoltre, in base alle comunicazioni delle direzioni sanitarie, sappiamo se le apparecchiature sono in funzione e se ci sono disponibilità di posti letto nella rete di pronto soccorso. Per la sicurezza del paziente dunque questo è un passaggio fondamentale", ha dichiarato il responsabile della centrale del 118 ai microfoni del Mattino. Sotto accusa la scelta di trasportarlo all'ospedale San Paolo, ritenuto non attrezzato per un problema di quel tipo.