Dopo la squalifica di due giornate assegnata dal Giudice Sportivo a Osimhen, il Napoli non ci sta e presenta il ricorso. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale: “Victor Osimhen è stato squalificato per 2 turni dopo l'espulsione nel match contro il Venezia. L'attaccante del Napoli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco". La Società azzurra presenterà ricorso”. Osimhen, ad oggi, salterebbe la prossima partita contro il Genoa e il big match contro la Juventus dopo il ritorno dalla sosta.