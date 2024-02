Napoli, UFFICIALE: problema fisico per Zielinski, salta il Verona

Redazione CM

Tegola per il Napoli di Walter Mazzarri. Il club partenopeo si è ritrovato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per proseguire nella marcia di avvicinamento al match: apprensione per Piotr Zielinski, che dovrebbe saltare il Verona.



IL COMUNICATO - Di seguito il consueto report reso noto dalla SSC Napoli: “Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo".