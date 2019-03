Cristiano Giuntoli resterà Direttore Sportivo del @sscnapoli per altri 5 anni. Evviva ! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 13, 2019

Niente Milan e Roma, Cristiano. La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato, con un tweet sul suo profilo ufficiale, ildel direttore sportivo. Negli ultimi mesi, l'ex dirigente del Carpi è stato accostato a Milan e Roma.Giuntoli ha poi dichiarato: "Sono molto contento, ringrazio in primis Andrea Chiavelli che mi ha scelto a Carpi, il presidente e la mia famiglia.L'obiettivo per i prossimi cinque anni? Crescere sempre calcisticamente e a livello societario, lottando per noi stessi. Insigne? Voleva vincere, come tutti. Il mercato è imprevedibile, la forza del club è sempre stata di cambiare poco, tenere lo zoccolo duro e sarà ancora così secondo me. L'importante è prendere ragazzi funzionali al progetto.(ride, ndr). Ce ne sono tanti bravi in giro, parlarne ora è prematuro".